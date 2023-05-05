美國區域銀行類股又面臨沉重賣壓，美股主要指數收黑，道瓊工業指數下跌286.50點或0.86%，以33127.74點作收，標準普爾500指數下滑29.53點或0.72%，收4061.22點。

科技股那斯達克指數下跌58.93點或0.49%，收11966.40點，費城半導體指數下滑15.74點或0.53%，收2941.63點。

蘋果（Apple）今天凌晨公布第1季財報，服務項目營收達209.07億美元創歷史單季新高、iPhone營收達513.34億美元創歷年同期新高，單季獲利241.6億美元，每股基本純益1.53美元。

台股加權指數4日上漲55.62點，重返15600點整數關卡並收復10日線約15547點，收在15609.03點，成交值新台幣2015.99億元。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超12.79億元，其中自營商買超0.91億元，投信買超17.87億元，外資及陸資賣超31.57億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加4718口至15703口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4723口至18413口。

本土期貨法人分析，台股4日收上下影線紅K，下檔初步有撐，但上方反壓也不易攻破，盤勢持續觀望，後續留意美國將公布多項經濟數據、美股重要財報等，短線市場波動震盪，觀察蘋果財報公布後相關概念股表現。

上市櫃公司陸續公布第1季財報，記憶體廠華邦電第1季營運由盈轉虧，每股虧損新台幣0.25元，中止連續11季獲利。展望記憶體後市，市調機構集邦科技表示，消費性記憶體持續供過於求，第2季產品價格將下跌約10%至15%。

IC載板大廠南電首季稅後獲利23.25億元，是8季以來低點，第1季每股基本純益3.6元。南電表示半導體產業仍在調節庫存，預估上半年營運有壓，下半年需求可望回溫。

電腦品牌廠宏碁第1季合併營收524.57億元，季減12%，年減33%，稅後淨利5.15億元，較去年第4季轉虧為盈，年減77%；每股盈餘0.17元。

中央銀行4日公布3月理監事會議事錄摘要，內容顯示，有理事認為央行過去作風太保守，長期低利率環境並非好事，建議未來升息應以1碼（0.25個百分點）為基礎。