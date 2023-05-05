在美國前總統川普任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）日前接受日本「讀賣新聞」線上訪問時說，中國可能會在2年內入侵台灣，他敦促日本和美國堅決對付北京。

2021年，時任美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令戴維森（Philip Davidson）說，中國可能會在6年內，也就是2027年之前入侵台灣。但歐布萊恩本月1日受訪時表示：「我認為時間已經縮短，我想現在剩下1年或2年。」

歐布萊恩也強調，如果日本、美國和盟國「不提供台灣自我防禦所需的武器，不給台灣必要的外交力量來阻止中國認為可以入侵台灣而沒有後果，台灣可能就會處於非常危險的境地」。

歐布萊恩即將訪日，並於5月16日參加「讀賣國際經濟座談會」（Yomiuri International Economic Society）。他也將前往東京出席一場國際會議。