中國大陸外交部網站5日消息，當地時間4日，中國大陸國務委員兼外長秦剛在果阿出席上海合作組織外長會期間，會見印度外長蘇杰生指出，從戰略高度和長遠角度把握雙邊關係。

秦剛表示，中印作為世界上人口最多的兩個開發中國家，都處於實現現代化的關鍵時期。應從歷史中汲取經驗教訓，從戰略高度和長遠角度把握雙邊關係，相互尊重、相互借鑒、相互成就，走出相鄰大國和睦相處、和平發展、共同振興的新路，為各自民族復興提供助力，為世界和平發展注入穩定性和正能量。中方願同印方一道，開展雙邊磋商交流，增進多邊架構下的對話合作，深化在國際和地區問題上的協調配合，推動中印關係重回健康穩定發展軌道。

秦剛指出，當前中印邊境局勢總體穩定。雙方要繼續落實兩國領導人重要共識，鞏固已有成果，嚴格遵守相關協議協定，推動邊境局勢進一步降溫緩和，維護邊境地區可持續的和平與安寧。

蘇杰生說明了印方對印中關係的看法，表示印中在許多方面需要加強合作。印方希同中方繼續通過協商尋求維護邊境地區的和平穩定。

秦剛表示，中方支持印方辦好上合組織峰會，希望印方作為輪值主席國，本著團結協作的精神，為峰會取得成功發揮積極作用。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。