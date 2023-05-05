新北市警察局長廖訓誠回憶，多年前偶遇謝依涵的母親，得知謝母為了離女兒近一點，特地從高雄搬到台北。（王揚傑攝）

新北市八里區2013年發生震驚社會的「媽媽嘴」雙屍命案，咖啡店店長謝依涵謀財害命，殘忍殺害富商陳進福、張翠萍夫婦，最高法院最終判決謝依涵無期徒刑定讞，成功逃死。當時偵辦主力刑事局偵一大隊大隊長、現任新北市警察局長廖訓誠回憶，多年前曾巧遇謝依涵母親，得知謝母為就近探視女兒與幫女兒上訴，特地從高雄搬到台北工作，並鼓勵女兒透過宗教信仰改變心性，最後謝依涵心裡鑑定為並非無教化可能，得以從死刑改判無期徒刑。

廖訓誠表示，多年前某日他和太太在台北市某餐廳用餐，席間都是由一位女服務生負責上菜，用完餐要結帳時，這位女服務生突然開口：「大隊長，你還記得我嗎？我是謝依涵的媽媽。」他定睛細看，這才認出這位女服務生果真是謝依涵的母親，由於事隔多年，他也關心謝母的近況，謝母告訴他，已從高雄搬來台北工作一段時間。

媽媽嘴咖啡店面外觀（本報資料照）

謝母解釋，因為想距離女兒近一點，能時常去探視，而且留在高雄周遭的鄰居親友不免還是會投以異樣眼光，所以她乾脆搬來台北，一方面就近去看女兒，另一方面也方便幫女兒處理官司的問事情。

謝母特別向廖訓誠提到，她一直很感謝警方辦案人員公正辦案，未先入為主。廖訓誠說，他完全能體會謝母全心全意在支持、陪伴著女兒，陪著女兒一起從宗教信仰中尋求救贖，直視以往的過錯，徹底醒悟，所以謝依涵得以改判無期徒刑逃死，除了國際公約外，謝母的不離不棄改變了謝依涵的心態，也是關鍵因素之一。記得當時他勉勵謝母，衷心希望她和謝依涵將來一切都能重新開始。

據了解，經法院囑託台灣大學心理系及中央警察大學犯罪預防系教授對謝依涵進行心裡鑑定，認為謝依涵於羈押期間，透過閱讀、宗教團體分享經驗，處理自身情緒、固執性格及與母親關係等問題已明顯改善，已見正向改變跡象，鑑定結果再犯可能性低，接受矯正、再社會化可能性高，無剝奪其生命與社會永久隔離必要。

謝依涵殺害陳進福、張翠萍夫婦後，2013年4月由士林地檢署依強盜殺人罪、詐欺取財罪、竊盜罪、傷害罪、偽造文書罪等起訴；2013年10月士林地方法院認定謝依涵「強盜殺人」，判決死刑，褫奪公權終身；同年11月謝依涵上訴台灣高等法院，2014年9月高等法院二審判處死刑；2015年最高法院二度發回更審；2017年1月高等法院判決謝依涵無期徒刑，4月最高法院駁回檢方上訴，無期徒刑定讞。