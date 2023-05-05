台北市一家加油站男員工，對一名騎著機車前來加油的短裙辣妹說，「這件裙子裡面應該穿小短褲才對，很誘惑人，應該穿小短褲」「很漂亮應該更誘惑一點」，她申訴後，台北市政府認定他性騷擾裁罰1萬元，他不服提告，台北地方法院行政訴訟庭認定處分沒有違誤，駁回他的訴訟。

被害女子在2021年7月18日向警方提出性騷擾申訴，稱她在7月16日晚上在加油站加油時，加油站員工對她說「這件裙子裡面應該穿小短褲才對，很誘惑人，應該穿小短褲」、「很漂亮應該更誘惑一點」等言語騷擾，令她女感到不舒服及遭冒犯。

案經移送加油站員工的公司調查，認定他性騷擾事件成立，台北市政府也組成調查小組審酌相關事證，並將調查結果提經北市性騷擾防治委員會決議性騷擾事件成立，市府裁處他1萬元罰鍰，他不服提起行政訴訟。

他辯稱，現場環境她可自由無阻表達抗議違反其意願，她始終均無制止、反抗或向原告明確表達不悅，也無徬徨、驚慌、不悅、無加快動作而是正常從容離去，他講的話禮貌表示並無惡意，單純對服飾表達意見，她也點頭表示知道，否認性騷擾，請求法官撤銷裁罰。

台北地院行訴訴訟庭勘驗採證光碟結果，認定他向女子稱，這件裙子裡面應該穿小短褲才對，「很誘惑人」及很漂亮應該「更誘惑一點」等語，衡情他與被害女子素昧平生，她突如其然聽聞上開言語後而產生驚嚇、不舒服及被冒犯感覺，已對她產生被冒犯之不悅感，原處分認事用法並無違誤，判決駁回其訴訟。