只能說公牛後衛貝弗利的臉皮太「厚」了！本季先前跟快艇後衛韋斯布魯克都效力過湖人的貝弗利，5日在播客節目上放話，如果湖人最終拿下今年總冠軍，他跟韋斯布魯克都希望可以拿到總冠軍戒指，別忘了貝弗利先前還曾嗆過想讓湖人打不進季後賽，甚至現在最看好的還是金塊奪冠。

「我今天去重量訓練室訓練背部與手臂，然後碰上韋斯布魯克，我跟他說我今天比他早來，我贏了他，就是因為他之前在低位打了我『三分打』，我可是不會忘記，」貝弗利表示，「然後韋少跟我說，假如湖人最後奪冠，我要拿到我的總冠軍戒指。」

「我馬上回答他，說真的，假如湖人奪冠的話，我跟他可以穿上西裝去領那枚總冠軍戒指，不管湖人他X的什麼時候打電話給我，我他X的絕對會接的，」貝弗利表示，「可能到時候我拿到總冠軍戒指，我會當場哭出來。」

或許貝弗利與韋斯布魯克可以算是湖人如今闖到季後賽次輪的「幕後功臣」之一，因為在今年交易截止日前夕，湖人用貝弗利換來里德與班巴，更用韋斯布魯克換來羅素、范德比特與馬利克比斯利，成功打造出全新湖人陣容闖進季後賽，反觀貝弗利與韋少後來效力的公牛與快艇，分別在附加賽與首輪就告淘汰了。