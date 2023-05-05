繼超微（AMD）上季營收下滑9%、本季財測不如預期後，手機晶片大廠高通本季財也不妙，拖累盤後股價崩7%。知名半導體分析師陸行之表示，台積電五大客戶輪流暴雷，昨天是AMD，今天換高通，目前看起來只有Nvidia頂的住，砷化鎵半導體展望佳，但奇怪的是砷化鎵半導體很多都用於手機，提前看到市場復甦嗎？

高通第二季（3/26 止）淨利大跌42％，降至17億美元，調整後營收年減17%至92.8億美元，優於市場預估的91億美元，調整後每股盈餘（EPS）2.15美元，符合分析師預期。

展望本季（會計年度第三季）營收，高通預期將介於81億至89億美元，中間值為85億美元，遠不及分析師預估的91.4億美元，而同季每股盈餘1.8美元，遠遜於市場估2.16美元。

由於全球手機需求放緩，高通本季財測遜於預期，拖累盤後股價重挫。

陸行之在臉書發文指出，最近的感想就是，台積電五大客戶輪流暴雷，昨天是AMD，今天換高通盤後跌6.58%，目前看起來只有Nvidia頂的住，要是哪幾家客戶能夠利空出盡，股價不跌反漲，就厲害了。

陸行之同時分享五大項重點，他分析，歸因於蘋果季節性轉弱，大陸客戶一堆庫存，高通預期第二季營收季衰退4~13%，平均衰退8%，比市場預期持平來的糟，而晶片又比授權營收來的差。

陸行之說，高通第一季庫存月數4.95個月，年增69%，但季減4%，清庫存應該會持續；預期第二季晶片部門營業利潤率下滑到23~25%，高出聯發科近10個百分點，但也是逐季、逐年下滑。

他指出，高通第一季車用晶片營收4.47億美元，同比增20%，環比跌2%，營收超過Nvidia車用，與Intel/Mobileye相當，「看起來高通同學確實在車用很用功，聯發科同學要加油了」。

陸行之強調，從最近半導體公司第二季的季比指引來看，看起來手機產業鏈最差，電腦、伺服器、車用勉強守住持平，電視大尺寸面板/驅動晶片、GaAs砷化鎵半導體、封測設備公司最佳，但奇怪的是 GaAs砷化鎵半導體不是很多都是手機在用，還是這些產業清庫存來的早，提早看到市場復甦？