籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4718口至15703口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4723口至18413口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3745口至11897口。

台股技術面弱化壓力緩解，但站穩季線之前，仍不宜太過積極，預估指數區間15,400~15,800點。

永豐期貨分析指出，整體來看，台股昨收上下影線紅K，顯示下檔初步有撐，但上方反壓卻也不易攻破，多空漸漸轉為觀望狀態，後續留意本周將公布的多項重要數據、財報及決策恐加劇市場波動。