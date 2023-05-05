籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4718口至15703口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4723口至18413口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3745口至11897口。
台股技術面弱化壓力緩解，但站穩季線之前，仍不宜太過積極，預估指數區間15,400~15,800點。
永豐期貨分析指出，整體來看，台股昨收上下影線紅K，顯示下檔初步有撐，但上方反壓卻也不易攻破，多空漸漸轉為觀望狀態，後續留意本周將公布的多項重要數據、財報及決策恐加劇市場波動。
美國地區銀行危機再現，市場憂心美國金融體系再度發生危機，美股四大指數全面下挫。今(5)日台指期開跌0.05%、電子期開漲0.17%、金融期開漲0.06%。現階段技術面弱化壓力緩解，但站穩季線之前，仍不宜太過積極。
籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4718口至15703口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4723口至18413口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3745口至11897口。
台股技術面弱化壓力緩解，但站穩季線之前，仍不宜太過積極，預估指數區間15,400~15,800點。
永豐期貨分析指出，整體來看，台股昨收上下影線紅K，顯示下檔初步有撐，但上方反壓卻也不易攻破，多空漸漸轉為觀望狀態，後續留意本周將公布的多項重要數據、財報及決策恐加劇市場波動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。