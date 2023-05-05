鴻海創辦人郭台銘4月29日在「郭台銘有話對你說」台北場表示，「核四能不能重啟我不知道，這要看大家的決策，但目前我如果說，在安全有足夠保障的情況下，基本上我已經表態是贊成的，但要把AI用進來」；但到了5月2日，郭又一改說法，強調「主張的不是重啟核四，核四已經是過時的設計。」對此，臉書粉專《工程師看政治》不滿怒轟，郭台銘的做法根本是在學蔡英文。

《工程師看政治》昨（4）日撰文提到，郭台銘改口不支持核四，說「媒體扭曲了我的意思，一定是我表達方式出了問題，不該把責任都推給別人」。他強調，4/29郭確實是有條件支持核四的，影片檔案都在，不是表達方式出了問題，是真的出爾反爾，如今不但不認帳，還把責任暗暗推到媒體身上。

該粉專還提到，郭台銘稱「核四已經是過時的設計，幾千億的投資已經注定浪費了」。然而事實上正好相反，核四是目前最先進ABWR機組，原本是台灣的驕傲，美英專家也都認同核四品質。他質疑，清華大學核子工程與科學教授葉宗洸、前核四廠長王伯輝就在那裡，不清楚去問就知道，但郭有去嗎？

另對於郭台銘表示，「不能因此就放棄核電」。工程師直言，不支持核電延役，不支持核四啟用，跟放棄核電沒有分別，不尊重專業，放著幾仟億資產不用，「丟棄上兆產值不要，是哪門子的CEO？」

工程師最後強調，郭又說「我不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備」，但自己只看到郭連幾天前說的話都不記得，還想學蔡英文抺去民眾的記憶。