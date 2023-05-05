44歲新加坡天后孫燕姿和老公納迪姆結婚12年，目前育有1子1女，豈料今年2月遭爆懷上第三胎，被經紀人堅決否認。先前她原本計畫舉行巡迴演唱會，因疫情影響只能先暫停，如今疫情趨緩，孫燕姿也重回舞台帶來多首經典歌曲，她的身材看來仍是纖細，直接破除懷孕傳聞。

44歲的金曲歌后孫燕姿開場帶來《超快感》、《綠光》等經典快歌，嗨喊：「後面的朋友，讓我看到你們的手。」隨後選唱《開始懂了》、《愛情證書》等經典情歌，現場粉絲都跟著大合唱。

孫燕姿在演唱會後也在社群平台感謝粉絲的支持，並感性表示：「三年沒有在大陸演出，昨晚在長沙可以算是一個美好的開始。這次演出聽到歌迷大聲的合唱、看到歌迷泛紅的眼睛，還是滿滿的感恩自己還是其中的景色。我們很快又要見面了。」

事實上，孫燕姿先前受訪透露，近年花更多時間陪小孩，享受當媽媽的樂趣，被問會不會拚第3胎？她先是說：「我今年都幾歲了？」沒計劃但不排斥。據《自由時報》報導，孫燕姿疑似有了第3胎，經紀人發誓孫燕姿真的沒懷孕，應該只是因為年紀大了，而她對自己的身材也很坦然，經紀人則稱之後會努力督促她。