大陸環球網5日引述路透社報導，韓國駐美國大使趙賢東美東時間4日表示，韓方希望很快與中方進行高級別接觸，「我們必須與中國保持良好的關係」。

報導稱，趙賢東是在華盛頓戰略與國際研究中心舉辦的一場活動上發表的上述言論。他說，新冠疫情阻礙了韓國與中國的高級別交流，有必要與中國建立新的關係基礎。另一方面，他還稱，「同時，我們將在首爾、東京和北京三邊合作的背景下尋求外交機會」。

趙賢東承認，中方可能對首爾與美國和日本的大量外交接觸有一些「不愉快的反應」，尤其是上周美國總統拜登會見訪美的韓國總統尹錫悅後發表的《華盛頓宣言》。不過，他補充稱，「但我們肯定會與中國接觸，我們必須與中國保持良好關係」。

環球網報導，當地時間4月26日，美韓發表《華盛頓宣言》，作為韓國總統尹錫悅訪美成果文件之一。宣言稱，美將通過擴大美韓核危機磋商、新增美韓軍事訓練和模擬演習、成立「美韓核磋商小組」機制、擴大半島周邊美戰略資產出動等，升級對韓提供「延伸威懾」。

對此，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回應稱，美方為實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在半島問題上借題發揮、製造緊張。美方做法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系，損害他國戰略利益，加劇半島緊張局勢，破壞地區和平穩定，與半島無核化目標背道而馳，中方對此堅決反對。