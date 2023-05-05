●美國蘋果電腦最新季報，營收948.4億美元，年減2.5%，連兩季下滑。不過，較原預估減少5%左右較佳。其中，iPhone營收513.3億美元，高於預期489.7億美元，年增1.5%，也較預估減少3%要好。同時，iPhone銷售量創下歷年來首季最高。不過，蘋果還是沒有提供未來財測相關資料。

●新冠疫苗業者莫德納，上季每股經調整後盈餘為19美分，預期則是虧損1.77美元。消息一傳到美股，莫德納股價一度大漲6.2%，最後收漲3.22%。疫情慢慢消逝，但莫德納上季新冠疫苗營收仍有18.3億美元，預估值為9.98億美元。

●Uber競爭對手網約車Lyft上季，核心事業獲利2270萬美元，預估為1200萬美元。另外，營收年增14%至10億美元。Lyft也預測，本季營收將在10億至10.2億美元間，核心業務獲利將介於2000至3000萬美元。

●保險巨擘AIG上季每股經調整後的盈餘為1.63美元，預期為1.42美元。保費營收年增5%至69.7億美元，投資淨獲利也年增9%至35億美元。不過，AIG表示，全球市場頗具挑戰性，目前看來不確定性因素高。

●路透社報導，微軟金援晶片大廠AMD研發人工智慧AI晶片。因此，AMD收漲6.1%，微軟也漲0.3%。據悉，雖然不知道微軟確切援助金額，但此晶片可望成為微軟日後AI專用晶片，名稱暫訂為Athena。不過，微軟與AMD未回應此訊息。

●加密貨幣交易平台Coinbase上季，每股虧損0.34美元，預期為虧損1.39美元。同時，營收為7.725億美元，預期為6.55億美元。收漲1.5%的Coinbase，盤後一度大漲超過7%。

●線上旅遊網站業者Booking.com上季每股盈餘11.6美元，營收大增40%至37.8億美元。Booking.com表示，上季業務對本年來說有很好的開始，網上預訂情況超乎預期，且創下紀錄新高。