葡萄王投入企業永續不遺餘力，率先業界設立「永續長」專職，致力推動永續策略藍圖與目標訂立、ESG委員會轉型、RE100倡議、氣候相關財務揭露TCFD supporter等計畫，更對標國際，利用「減碳135」計畫，領先政府規範提早導入溫室氣體盤查系統，逐步達成淨零碳排最終目標。本次主動簽署SBTi，承諾將遵循其設定減碳路徑，擬定近程(near-term)減碳計畫及長期(long-term)淨零目標，積極與國際接軌，呼應2050淨零排放，展現集團低碳永續決心。

SBTi是由碳揭露專案(CDP)、聯合國全球盟約(UN Global Compact)、世界資源研究所(World Resources Institute, WRI)及世界自然基金會(World Wide Fund for Nature, WWF)以及全球商業氣候聯盟(We Mean Business Coalition)共同發起之國際倡議，目的在推動企業實現科學可持續發展目標，同時要求企業制定並公佈符合科學標準的減排目標，確保其目標的科學性和可行性，以強化企業及投資人減碳信心。

葡萄王已承諾依據科學基礎減碳目標(SBTi)方法學，以全集團為範疇設定近程和長期淨零減碳目標(near- and long-term company-wide emission reductions)，來回應SBTi對氣候行動的迫切呼籲，並將依循方法學設定範疇一和二之溫室氣體排放，每年較基準年絕對減量4.2%，致力邁向控制全球氣溫升幅在1.5℃以內的減碳目標。針對減量範疇二的溫室氣體排放，集團則以創能及節能來達成再生能源的目標，其中包含自建太陽能發電與綠電採購，目前已洽談2024~2026年綠電採購，目標為2030年達成15%可再生能源、2035年達成100%可再生能源。

葡萄王表示，透過SBTi所規範之方法學規畫減碳路徑，將於兩年內建立目標提交SBTi審核，並持續由第三方機構協助，借以系統性數據分析定期檢視集團內部永續落實績效，除展現企業永續發展行動力，更希望能帶領企業永續轉型風潮，實踐整體大環境更長遠的目標。