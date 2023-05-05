一名網友分享，同事要結婚了，他收到邀請後答應會參加婚禮，結果沒隔多久又收到同事的訊息說，要參加婚禮的人太多了，因此要刪減一些賓客人數，請原PO別去了，但其他同事卻沒有收到相關訊息，讓他不知道該怎麼辦才好，引起網友討論，不少人安慰說就當作是點頭之交，剛好省一筆紅包錢。

一名網友日前在臉書社團《匿名2公社》上分享，同事要結婚了，他收到邀請以後，原本已經答應了要出席，對方也很期待他去參加婚禮，結果後來竟然傳訊息來說「參加婚禮的人數過多，他們刪減人數，請他不要去了」。

原PO表示，他收到訊息的時候很納悶，因為還是有很多其他的同事會去參加，其中包括一些跟他關係也很好的同事，而且大家都說沒有被通知什麼人數過多的問題。而他捫心自問也不覺得他與要結婚的這位同事有過節，平常在公司的互動也都很好，因此不知道怎麼會這樣，也很好奇以後遇到對方該怎麼應對？

貼文引起網友討論，「省起來！交情就點頭之交就好」、「不去就不去啊，紅包省起來」、「省了紅包很好呀！像這種以後就不要放心上，別人不把你當朋友就不用再抱真心對待，把他歸類在點頭之交的同事區就好」、「裝沒事，但也不會包紅包」。