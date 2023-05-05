周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.17點或0.47%，為460.34點，並徘徊在近一個月低點附近。

歐洲央行宣布升息25基點(1碼)，為自去年夏天以來首見的小幅升息，並將基準利率從3.0%提高到3.25%。行長拉加德(Christine Lagarde)在新聞會上說：「我們不會暫停(升息)，這一點非常明確」。她強調，歐洲央行依然走在打擊通膨的道路上，並暗示有可能再加息不止一次。

凱投(Capital Economics)首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示：「今天的發展讓我們認為，歐洲央行可能會在暫停加息之前再加息兩次，這意指著利率的峰值將是3.75%，而不是4%」。「不管利率達到哪一個峰值，我們認為歐洲央行將一直維持該水準，一直至2024年」。

在個股表現方面，瑞典建築商斯堪斯卡在公布第一季營業利益大幅下滑之後，股價大跌11.1%。

銀行股下跌1.5%。此前西太平洋銀行(pacwest bancorp)傳出戰略選項的消息之後，股價跌至谷底，再次引發市場對美國地區銀行動盪的擔憂。

在油價走低之下，荷蘭的殼牌(Shell)公布第一季獲利略有下降，但仍優於預期，股價仍升0.9%，報2345英鎊。

丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)跌2.6%；稍早該公司指出，在美國市場受歡迎的減肥藥Wegovy，將減少部分劑量強度的供應。

法拉利在公布上季核心獲利超預期之後，股價大漲4.7%，報265歐元。