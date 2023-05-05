友通第一季營收38.20億元，年減1.31%、季減11.99%；單季毛利率21.86%、營益率5.21%、稅後純益率3.30%，與去年同期的18.25%、3.58%及2.83%相比，呈「三率三升」，且均較前一季增長。營業毛利8.35億元，年增17.77%；營業利益1.99億元，年增43.17%；稅後純益1.26億元，年增14.55%；歸屬母公司稅後淨利1.25億元，年增48.81%；EPS達新台幣1.10元，年增50.68%。

友通副董事長李昌鴻表示，經營團隊將透過優化資源配置和提高公司的獲利能力，致力於各項營運指標的達成。整體合併目標以提升毛利率、調整公司體質為首要任務，並持續關注下半年產業動能的復甦情形，營收有望隨景氣與獲利能力回升而水到渠成；而友通Embedded(嵌入式事業)則以優化製造費用(MOH)、拓展客戶群體、提高產品平均單價(ASP)等策略做為執行目標，期待在產業中保持領先地位，繼續成長。

友通總經理蘇家弘指出，首季合併營收與訂單交貨方面，因產業動能尚未回歸常軌、子公司庫存處於調整期而受到影響，但隨著疫情邁向解封，過去訂單的調價效益顯現，獲利方面皆以年增率雙位數增加，面對顯卡庫存與工具機市場的需求則持續審慎因應，並朝優化公司營運結構的目標精進；而友通Embedded受惠於各區域市場的需求強勁，維持成長趨勢。

此外，友通同步也公布4月合併營收11.85億元，月減18.84%，年減12.98%。累計今年1~4月合併營收為新台幣50.06億元，年減少4.35%。

隨著企業數位轉型的趨勢，友通將透過「智慧新工廠」、「AIoT人工智能物聯網產品線」與「彈性穩定的供應鏈布局」等三大營運策略，從設計到生產端，實施全面的製程及品質管理，提供整合解決方案並實現卓越的產品性能與穩定的供應服務，一起為客戶創造最大的價值，成為企業OT智能化最佳夥伴。