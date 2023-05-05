台北市議員游淑慧退選港湖區立委後，國民黨將由台北市議員李彥秀出戰。該區現任民進黨立委高嘉瑜昨(4)日批李彥秀參選過程反覆，會讓民眾覺得貪得無厭。對此，李彥秀認為高嘉瑜的舉動顯示她真的急了，並狠酸高嘉瑜被中間選民拋棄、被基層選民厭棄、被自己同志唾棄，「非常人所能及」。

高嘉瑜昨表示，李彥秀一開始不願再選立委，如今看到有機可乘才參選，並認為其參選過程反覆的投機想法，會讓民眾覺得貪得無厭。對此，李彥秀今日在臉書直言，此舉顯示高嘉瑜「真的急了」，並建議高嘉瑜在有限的時間，解釋一下民眾對關說立委、投機立委、特權立委的質疑。

李彥秀進一步指出，高嘉瑜四年來被中間選民拋棄，被基層選民厭棄，被自己同志唾棄，真的非常人所能及，李彥秀呼籲高嘉瑜不如快點把後院大火滅了，還實際一點。

針對高嘉瑜提到李彥秀是三代政治世家，李彥秀反擊，認為高嘉瑜何不先與陳其邁、陳致中、吳怡農、鄭朝方、蘇巧慧、蔡易餘、陳冠廷、賴品妤好好談談，何謂「政二代」。