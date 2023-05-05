前役遭到紅雀長程砲火痛擊，二刀流明星大谷翔平再用棒子討回來，今（5）對陣紅雀系列賽最後一戰，大谷翔平第3局敲安後，掀起天使一輪猛攻，單局打了11個人次狂灌6分，最終天使以11比7帶走勝利，系列賽橫掃紅雀外，也拿下本季最長的4連勝。

3局上大谷翔平擔任首名打者，打出擊球初速113英哩（約182公里）的二游穿越安打，以這支強勁安打作為開端，天使在這局打了一輪轟下6分，7支安打雖然都是短程安打，但紅雀始終抓不下第3個出局數，直到瑞福洛（Hunter Renfroe）敲出雙殺打後才終於結束攻勢。

首度對戰大谷翔平慘吞3K的努特巴（Lars Nootbaar），此戰顯得輕鬆許多，5個打數敲出4支安打，稱職扮演開路先鋒的角色，此戰紅雀以10支安打攻下7分，只不過先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）大爆炸，僅撐2.1局狂掉10分，成為落敗主因。

大谷翔平本戰3打數1安打，選進2次保送、1得分，連續7場有安打演出，打擊率小幅升至3成08。本季大聯盟實施禁止內野守備布陣措施，許多球隊無法再像往常一樣，將游擊手拉至一、二壘之間守備，身為強力左打的大谷翔平也對這項禁令相當贊同。