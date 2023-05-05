新華社5日報導，繼今年1月打通巴西玉米輸陸通道後，大陸從南非進口的首船飼料玉米，4日抵達廣東麻湧港，大陸穩定玉米全球供應鏈工作，又邁出重要一步。
新華社報導，從中糧集團獲悉，這批5.3萬噸飼料玉米經嚴格檢驗檢疫後，將快速供應給大陸國內飼料企業。玉米是南非當地最主要的農作物，產值約占全部農作物的40％，南非玉米產量和出口量均位居世界前列。南非生產的飼料級黃玉米水分低、雜質低，品質優良，是全球高品質飼料玉米。中糧國際玉米業務負責人范珍鈺表示，下一步將繼續加強南非玉米產地監測和市場研判，努力擴大採購規模，探索常態化散船進口南非玉米。
據介紹，繼今年1月打通巴西玉米輸中國大陸通道後，此次中糧集團進一步開闢南非玉米輸華通道，穩定玉米全球供應鏈工作又邁出重要一步。
作為大陸最大的全產業鏈農糧食品企業，中糧集團目前已經成為南非最大的加工貿易綜合國際糧商，業務涉及種植、採購、存儲、分銷等。中糧貿易玉米業務負責人馬同超稱，將品質優良的南非玉米引入大陸，既可以為大陸國內客戶提供多元化用料選擇，又可以通過國際農業合作，推動南非農業發展和當地農民增收。
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