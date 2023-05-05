大陸繼巴西後從南非進口首船5.3萬噸飼料玉米抵粵港。圖為4日從南非進口的首船飼料玉米靠泊廣東麻湧港。（新華社）

大陸繼巴西後從南非進口首船5.3萬噸飼料玉米抵粵港。圖為4日在廣東麻湧港拍攝的大陸首船進口南非飼料玉米抵港儀式。（新華社）

大陸繼巴西後從南非進口首船5.3萬噸飼料玉米抵粵港。圖為4日首船進口南非飼料玉米抵達廣東麻湧港後，工作人員指揮吊機從船上卸下玉米接受檢驗檢疫。（新華社）

大陸繼巴西後從南非進口首船5.3萬噸飼料玉米抵粵港。圖為海關檢驗檢疫工作人員在廣東麻湧港對首船進口南非飼料玉米進行篩樣檢查。（新華社）

新華社5日報導，繼今年1月打通巴西玉米輸陸通道後，大陸從南非進口的首船飼料玉米，4日抵達廣東麻湧港，大陸穩定玉米全球供應鏈工作，又邁出重要一步。

新華社報導，從中糧集團獲悉，這批5.3萬噸飼料玉米經嚴格檢驗檢疫後，將快速供應給大陸國內飼料企業。玉米是南非當地最主要的農作物，產值約占全部農作物的40％，南非玉米產量和出口量均位居世界前列。南非生產的飼料級黃玉米水分低、雜質低，品質優良，是全球高品質飼料玉米。中糧國際玉米業務負責人范珍鈺表示，下一步將繼續加強南非玉米產地監測和市場研判，努力擴大採購規模，探索常態化散船進口南非玉米。

據介紹，繼今年1月打通巴西玉米輸中國大陸通道後，此次中糧集團進一步開闢南非玉米輸華通道，穩定玉米全球供應鏈工作又邁出重要一步。

作為大陸最大的全產業鏈農糧食品企業，中糧集團目前已經成為南非最大的加工貿易綜合國際糧商，業務涉及種植、採購、存儲、分銷等。中糧貿易玉米業務負責人馬同超稱，將品質優良的南非玉米引入大陸，既可以為大陸國內客戶提供多元化用料選擇，又可以通過國際農業合作，推動南非農業發展和當地農民增收。