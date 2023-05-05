美國銀行業接連暴雷，2個月倒了3家區域銀行，市場擔憂危機將持續蔓延，對此，知名對沖基金經理、有投資大鱷稱號的Nelson Peltz警告，最近破產的第一共和銀行有可能不是最後一家破產的區域銀行，呼籲當局擴大存款保險的範圍，以確保區域銀行與產業環境的穩定。

綜合外媒報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）與Signature Bank在3月底接連倒閉後，本周輪到第一共和銀行（First Republic Bank）被接管，最終由華爾街巨頭摩根大通收購，短短時間區域銀行連連出狀況，主要是難擋利率上升削減資產市值，且客戶信心不足引爆擠兌潮。

Nelson Peltz建議，存款超過25萬美元的客戶，應該向美國聯邦存款保險公司（FDIC）繳納保險費，FDIC再提供更多保障給存戶，讓區域銀行資金不至於外流的那麼快，能夠適時止血。

Nelson Peltz警告，如果銀行業的狀況持續惡化，第一共和銀行將不會是最後一家破產的區域銀行，根據FDIC的數據，全美有超過4100家商業銀行，「區域銀行滿足小企業的需求，是房地產與中小企業的支柱，我們承擔不起任由它們倒閉的後果。」