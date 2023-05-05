嘉義縣水上鄉台一線路旁一間汽機車回收廠昨晚間發生大火。由於汽車廠內有殘餘油料，恐怖烈焰伴隨黑煙直衝天際相當十分駭人，嘉義縣消防局出動多個分隊人車前往灌救，水上鄉長擔憂汽柴油會造成火勢男已撲滅，立即協請水上空軍基地出動早輛造價2500萬的大型泡沫車協助灌救，順利壓制火勢。

由於現場火勢相當猛烈，放置在內的報廢汽機車幾乎都被燒毀，由於汽車內疑有殘餘油料，內裝又多是易燃材質，加上輪胎燃燒散發臭味，火勢、黑煙直衝天際，加上回收場就在人車來往頻繁的台1線省道上，引起許多人駐足圍觀，目前消防局共出動12車28人前往灌救，卻仍然無法壓制火勢。

嘉義汽機車回收場超恐怖大火，空軍水上基地消防車也緊急出動支援滅火。(翻攝自記者爆料網)

水上鄉長林緗亭在現場當場協調嘉義水上基地化學泡沫車到場協助灌救。空軍的泡沫消防車射水相當遠，且專門用來灌救飛機意外，因此到場後立刻發揮效用，最後警消與軍方合力控制火勢，研判起火面積約超過300平方公尺，現場無人受困，起火原因待調查。

軍方在機場專用的「Striker消防車」每台造價2千5百萬，最大載水量3000加侖、泡沫容量420加侖、乾粉藥劑500磅，最大射程可達100公尺，具備強勁性能與救援能力，保障基地地面安全。