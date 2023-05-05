藝人黃豪平近日在前往演講途中遭遇車禍，他所乘坐的計程車遭砂石車從後方追撞，只見車尾凹陷幾乎全毀，可見衝擊力道之大，好在人平安無恙，他清晨發文除了表示睡不著以外，壓抑一整天的情緒終於得以釋放出來，讓他直接淚崩。

黃豪平表示有熱心民眾找來砂石車行車記錄器，看完影片後才讓事發後所有不真實的情境清晰起來，眼見畫面中砂石車在碰撞前稍微偏移的角度，才讓自己跟經紀人命大到安然度過此劫，將追究原因的責任交給相關單位，至於上篇發文會選擇使用中性字眼「發生劇烈碰撞」，他解釋主要是比較符合實際情況。

黃豪平指出事件爆發後，被多家媒體頻頻報導，先是感謝所有人的關心，接著強調不會責怪媒體用了驚悚標題報導，畢竟所有人都只是接收到片段資訊，最後感謝理性的網友跟目擊的同學，幫他把破碎的記憶拚湊完成，也讓心中些許疑惑獲得解答，接著不忘跟所有人報平安：「我只想跟大家說，活著真好，真心的。沒事，也就當作我大驚小怪吧，釋放了，就繼續好好珍惜此刻吧」。

對此，網友紛紛留言關切：「小小的創傷症候群這兩天應該都還是會有，希望檢查結果一切平安」、「一切沒事就好，去廟裡拜拜走走」、「平安就是最大的幸福」、「情緒發洩出來，心情也會比較舒坦」、「活著就好！人好好的就好」。