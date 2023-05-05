●專業投資機構DoubleLine Capital指出，在聯準會降息之前，營運陷入困境的地區係銀行業者應該都不會有喘息的機會。理由是，目前美國利率如此高，這些銀行受到的壓力很大，更多同性質銀行破產的機率也不小。同時，美國經濟出現衰退的可能性也在增加中。

●學者專家認為，就算財務狀況有問題的美國中小型銀行，找到願意收購的買家，雖可以保障存款安全，但對銀行的諸多股東來說，要看出售的價格會不會偏低。若賣出的價錢不高，股東的權益就會受到影響。

●著名對沖基金操盤手Bill Ackman表示，美國區域性銀行系統正面臨著風險，未來不排除看到更多銀行倒閉。Bill Ackman也直言，美國監管部門若不能擴大保險規模，這些風險性不小的美國銀行除了營運會有問題外，股價也會暴跌。

●美日大型投資銀行都認為，正走向衰退之際的美國經濟，萬一惡化的情況比預期嚴重，2024年初時，美國10年期公債殖利率可能會大幅下滑至2%，美債價格勢必急速上升。