義隆短期急單導致營收成長，第一季營收24.05億、季增加22.45%、年減少41.3%，單季毛利率40%，第一季因提列曝險金額之連帶影響到毛利4%左右；稅後淨利24.3億元、季增加4.06%、年減少68.6%，單季每股獲利1.08元。

義隆預計，第二季起營運動能逐漸恢復，目前Touch screen(觸控螢幕)、Touch pad(觸控板)急單很多，但客戶的庫存已經消不少只是態度仍保守，因此都是急單。義隆強調，儘管第一季營收看起來成長不少，但因整個產業仍然處於比較不佳的狀態以全年來看毛利會低於去年，並且公司預期客人會要求他們反映整個不好的大環境因此毛利率要維持45%今年應該會有困難。

義隆表示，儘管產業第三季為傳統旺季，但並沒有太樂觀，因為急單為主，能見度不高，但感覺下半年景氣產業回溫，第三季會比第二季好一點。

在新產品進步上，車用部分，積極與面板相關上下游合作，來拓展該應用最快也要今年下半年會有機會出貨，另外，折疊手機還在跟面板廠合作，時間比較晚不如預期。

庫存部分，義隆客戶端庫存水位已經趨於正常，義隆目前DOI(庫存週轉天數)為200天上下，先以2022年平均157天為目標，長期目標回到疫情前的100天。