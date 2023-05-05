塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，由於（4／20～5／15）水星逆行於金牛座和（5／1～10／10）冥王星逆行於水瓶座與摩羯座，以下5星座近期將面臨到巨大的挑戰和影響，分別為雙魚、處女、金牛、水瓶、摩羯座需特別注意事業、人際關係與財務方面等問題，並且保持理性與身邊人建立良好溝通，才能順利度過這段時間。

▍第五名：摩羯座

摩羯座在雙星逆行這段時間會面臨家庭和工作方面壓力。在家庭方面，可能需處理一些問題或衝突，導致他們感到沮喪或不安，更可能涉及到家庭財務、房屋或親密關係等方面問題。在工作方面可能遇到工作上的挑戰或壓力，讓他們感到疲勞，並且自己的能力和價值被質疑，需花費更多時間和精力來證明，因此保持積極的心態，勇於面對找到解決問題方法。

▍第四名：水瓶座

水瓶座在雙星逆行這段時間會面臨人際關係問題，例如，朋友之間的誤會或衝突，導致感到困惑或沮喪，特別是在社交網路上的言論引發的爭議。這個時期會遇到人際關係的挑戰，需學會妥善處理，建議保持理性不可輕易發脾氣或做出過激的反應，並嘗試一個雙方都能接受的解決方案。同時，保持自我反省從他人角度看問題，以便更好理解觀點和立場。

▍第三名：金牛座

金牛座在雙星逆行這段時間會面臨財務上的挑戰，例如，車禍、家庭等事件導致支出突然增加或因為失去工作而沒有收入，將會帶來壓力和焦慮。建議需認真謹慎處理財務和避免不必要的消費，此外，也要特別注意千萬不可借貸，遵守法律法規勿盲目跟風，並保持冷靜和理性，以免給自己帶來更大的財務壓力。

▍第二名：處女座

處女座在雙星逆行這段時間會面臨工作上的挑戰，例如，工作量增加需承擔更多責任，或遇到難以解決問題，這些挑戰讓他們感到壓力和不安，但需保持積極態度認真對待，並且適時發揮優勢和能力，避免過度緊張學會放鬆。同時，也可嘗試與同事或老闆溝通，尋求合適的解決方案，需注意時間管理，將任務分配和規劃好，避免在工作中感到不知所措。

▍第一名：雙魚座

雙魚座在雙星逆行這段時間會面臨身體和心理上的問題，例如，疲勞、焦慮、失眠、頭痛等。這些問題會對日常生活造成影響，建議養成良好習慣，並且適量運動、均衡飲食。同時，避免過度勞累和忽視身體信號，及時去醫院就診接受治療。在心理上也需關注自己的情緒狀況，尋求幫助或者自我調節，不可過度壓抑情緒，保持樂觀和積極的心態，相信自己可度過困難。