40歲女星Hebe田馥甄2018年離開華研後，就以單飛不解散的方式發展個人活動，繼續最愛的歌唱事業。田馥甄近年愛上登山，時不時往山上跑，如今她挑戰海拔3952公尺的玉山主峰，並曬出攻頂照，好姊妹Ella見狀感動表示：「看著看著眼眶都濕了」，引來6.7萬人狂讚，其中更釣出正在爬聖母峰的曾格爾留言。

田馥甄提及常被問到：「為何喜歡爬山？它能帶給妳什麼呢？」她坦言其實從沒想過這些問題，就是單純地愛著，「喜歡著，想繼續不斷地探索著」即便有受傷的風險，也無法阻止這份愛，「因為這就是愛啊！」此外，田馥甄曬出自己的攻頂照，寫道：「謝謝妳，親愛的玉山」同時領悟到爬山的目的就是平安下山，好姐妹Ella陳嘉樺更感動表示：「看著看著眼眶都濕了」

網友們也紛紛回應道：「爬山過程就是與山與心靈的對話」、「不得不崇拜佩服妳甄的好棒，挑戰了一座又一座的山」、「就是這種刻骨銘心卻又意猶未盡的意志力，從登頂支撐到原來的登山口，只有走過才能甘之如飴，一切平安就是最大的幸運！」、「這跟我們喜歡妳的理由一模一樣 就只是單純的愛著」

曾格爾留言兩個emoji為田馥甄加油打氣。(圖/田馥甄臉書)

其中，最近在爬聖母峰的曾格爾也現身留言區，貼出兩個肌肉貼圖，表達對於田馥甄敬佩與支持。其實，曾格爾也曾攻頂玉山，自稱「從0到4,000公尺」一日往返，不過這項紀錄遭到許多人質疑。