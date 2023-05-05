南韓男星李昇基與演員李多寅上（4）月完婚，雖然婚禮採不公開形式進行，但仍會透過現場賓客錄製的影片，曝光婚禮細節，其中「國民爺爺」李順載擔任證婚人致詞時，意外脫口18禁言論，建議兩人「一周要做5次」，引發兩派人士爭論。對此，近日李順載上節目談到此事，給出了對此爭議的解釋。

李順載日前在南韓網路節目被問到李昇基婚禮上的爭議發言，他對此毫不避諱地回答：「當我擔任主婚人時，我總是告訴年輕人們要盡情地分享愛，如果不做那個（夫妻性生活），男女為何要結婚？」他認為夫妻的關係是建立在性之上，「我們那個時代並不會為了顧及面子不提年輕時要盡情享受愛，意思是要用愛去解決一切」。

而李順載1966年與老婆崔熙貞結婚，長達57年的婚姻，讓他對於夫妻的相處非常有一套，因此他舉例夫妻吵架的解決方法，「經常有夫妻吵架時，不理會彼此，甚至不好好吃飯，這樣不行」，他說道自己會在當天就和好，無論是抱一下，或是哄哄老婆都好，他表示「這才是夫妻生活的根本，也是慾望的來源」。

李順載解釋「要用愛去解決一切」。（圖/Youtube [팟빵] 매불쇼）

事實上，李昇基與李多寅在上（4）月舉行婚禮，典禮上邀請李順載擔任證婚人，致詞時建議李昇基要趁年輕體力好，「一周要做5次，你知道我的意思吧？腿軟是不行的」，讓全場也相當驚訝，畫面公開後更引發外界討論，一派人表示他的玩笑太過18禁，另一派人則覺得這個建議很實在。