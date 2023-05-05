中國大陸對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員李長安5日在大陸《環球時報》撰文指出，就在「淄博燒烤」紅遍大陸同時，深圳將有條件允許「路邊攤」重出市場的消息再次引起了廣泛關注。近日新修訂的《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》將允許街道辦根據方便群眾、布局合理、監管有序的原則畫定攤販經營場所，並擬於今年9月1日起實施。這也意味著，在精細化管理的前提下，越來越多的城市將擁抱浴火重生的「路邊攤」。

李長安表示，「路邊攤」曾是許多城市的民生風景線，但在各地發展治理過程中，「一刀切」式徹底封殺「路邊攤」在不少城市成為預設選項，「路邊攤」因此逐漸淡出人們視野。近些年來，大陸城市治理的思路開始發生轉變，以人為本、民生為重的理念逐漸占據了主流，精細化和人性化管理讓有條件解禁「路邊攤」的做法開始頻見於各級政府。即使是過去對待「路邊攤」態度堅決的一線城市，也展現出更為包容的態度。

比如去年12月1日起施行的《上海市市容環境衛生管理條例》就在規定不得擅自占用道路、橋梁等公共場所設攤兜售的同時，明確區和鄉鎮政府可以畫定一定的公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動。而今年1月北京市發布的《清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案》也特別提到將制定實施商圈外擺經營管理規則，在重點商圈組織開展外擺試點。此外，杭州、蘭州等城市也相繼推出了類似的解禁「路邊攤」的相關規定。

李長安稱，精細化管理得以讓解禁「路邊攤」在大陸全國落地生花，首先是政策的放寬為之做好了準備。中央文明辦已經明確，從2020年開始，占道經營、流動商販等不再被納入全國文明城市測評考核，這也為其他城市解禁「路邊攤」提供了有利條件。大陸國務院發布的《無證無照經營查處辦法》則明確規定，在畫定區域擺地攤無需營業執照，這就使「路邊攤」回歸有了更充足的理由。

此外，當前經濟社會發展的客觀需要也要求城市治理朝著人性化、精細化的方向變革。目前，進一步擴消費、穩增長、保就業等仍是宏觀經濟調控的首要任務，很顯然，「路邊攤」「夜經濟」等是擴大消費的重要接入口。「路邊攤」門檻低、成本小，是許多人通過勞動獲得就業和收入的重要管道。最近「青蛙玩偶」「熱奶寶」等走紅，折射出年輕人投入「路邊攤」創業正給新經濟、新業態注入更多活水。

李長安強調，當然，解禁「路邊攤」並不意味著放任不管，具體問題具體管理，才能在解禁「路邊攤」的同時真正體現出政策的包容性和人性化。通過科學規畫和精準服務，對「路邊攤」外擺時間、擺放範圍等作出明確規定，指導督促商戶落實市容環境衛生責任制，「路邊攤」經濟就極有可能重現繁榮。

李長安指出，在逐步解禁「路邊攤」的同時，也期待各地發揮主觀能動性，多動腦筋，以個性化的扶持方案塑造符合城市區域功能且具有城市特色的「攤景」，形成良好的「擺攤生態」，讓「路邊攤」持續留在城市生活之中，這是精細化管理的一步長遠之棋，是「路邊攤」得以重現城市「煙火氣」的制度保證，也是城市溫度的具體體現。