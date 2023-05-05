33歲女星曾智希4年前罹患子宮癌前病變第三期，當時把病變細胞切除，今年3月突入院動巧克力囊腫的婦科手術，讓粉絲十分擔憂。事隔近2個月，曾智希PO自拍照分享近況，不忘開玩笑道：「終於看自己比較順眼了。」

曾智希最近在IG發一張自拍照，表示：「手術完到現在也快兩個月了，終於看自己比較順眼了，也開始回歸運動，感覺一切都在往好的方向前進。」照片中，曾智希妝髮精緻、完整，皮膚透出自然的光澤，看起來神清氣爽、甜美可愛，復原狀況十分良好，被許多網友留言稱讚：「睫毛好長～～皮膚好好」、「一直都馬很順眼」、「顏值100分」、「慢慢恢復，智希一直都很美的。」

曾智希從小婦科偏弱，5年前因月經不順求診，意外發現有6公分囊腫，開刀後做了抹片檢查，又發現子宮頸癌病變，曾智希2019年發文證實：「我現在是子宮頸癌前病變第三期」，坦言第三期的狀況有一點嚴重，再拖個幾年可能就變子宮頸癌症，便把病變細胞切除，盼望女性朋友記得定期做抹片檢查和人類乳突病毒篩檢。而她3月入院開刀的原因，則是發現卵巢、輸卵管可能有異狀，加上曾有巧克力囊腫，因此動小型的婦科手術，開完刀後曾智希在臉書留言報平安：「手術順利完成了！等等就可以出院回家休養，下禮拜繼續工作，雖然現在還是痛歪歪。」