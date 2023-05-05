利機第一季單季營業毛利5670萬元，年衰退28%、季衰退20%；稅後盈餘2125萬元，季衰退19%；每股稅後純益0.52元。整體而言，市場對於上半年景氣看法偏保守，利機今年低點落於可望就是第一季，封測相關看好從第二季將走出谷底，記憶體、邏輯產品靜待下半年逐步回溫，整體展望下半年復甦機會。

利機表示，第一季美元兌台幣評價匯率，相較111年底貶值，利機首季出現匯兌損失，相較去年同期年減133%，再加上利機三月完成增資掛牌，資本額增加至4.4億，使加權平均股數增加影響每股稅後盈餘。

利機今年4月單月合併營收7871萬元，年減少33%、月減少6%。累計前4月營收為2.9億元，較去年同期衰退30%。利機4月營收下滑，主因為各封裝廠因應清明連假，提前於三月底前拉貨所致。

利機董事會已通過111年財報，每股稅後純益5.01元，創利機掛牌以來新高。董事會決議配發每股3.8元現金股利，為歷年配發股利最高。

另外，利機董事會另通過人事異動案，原總經理張宏基調任為執行長，原通路事業部資深副總經理黃道景升任為總經理，共同負責公司重大經營運作事項之決策及管理。