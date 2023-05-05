中國常駐聯合國代表團網站美東時間4日消息，代表團副代表耿爽在安理會，聽取歐安組織工作通報後發言指出，衝突戰爭沒有贏家，對話談判是唯一出路。近期戰場形勢趨緊，各方都應該保持冷靜克制，避免採取可能進一步激化矛盾、升級對抗的行動，為危機的政治解決積累有利條件。中方鼓勵歐安組織發揮自身優勢，為支持俄烏重啟談判創造必要環境和條件。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，繼續為盡快停火止戰、恢復和平作出自己的努力。

耿爽稱，中方一貫支持安理會同包括歐安組織在內的區域組織，根據《聯合國憲章》第八章規定，合作應對國際和平安全領域的挑戰。在此過程中，應恪守憲章宗旨和原則，積極宣導通過和平方式解決爭端。當前，歐洲安全面臨的風險挑戰上升。中方期待歐安組織為增進成員國互信、預防和調解衝突、應對非傳統安全威脅作出更大努力，期待歐安組織為維護歐洲和平穩定發揮積極和建設性作用。

－－要堅持實現合作安全。歐安組織在預防和解決衝突方面具有豐富經驗，要用好現有機制，加大勸和促談、斡旋調停力度，平衡照顧各方利益與關切，鼓勵成員國摒棄冷戰零和思維和集團政治，通過對話協商建立互信、通過和平談判化解紛爭，以合作而非對抗的方式實現安全。

－－要堅持實現共同安全。1975年赫爾辛基會議最後文件確立的安全不可分割原則，應得到堅持並落到實處。只有重視別人的安全，維護大家的安全，才能真正實現自己的安全。歐安組織應推動成員國尊重彼此合理安全關切，探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現共同安全。

－－要堅持實現可持續安全。安全只有建立在國際法治之上，基於道義和正確理念，才能牢固持久。歐安組織應同國際社會一道，堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同推動國際關係民主化、法治化，致力於在歐洲實現可持續安全。

耿爽強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。始終主張，各國主權、領土完整都應該得到維護，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中國國家主席習近平近日與俄羅斯、烏克蘭、歐洲以及開發中國家領導人密集溝通，深入闡述中方立場主張，為勸和促談發揮建設性作用。

耿爽說，衝突戰爭沒有贏家，對話談判是唯一出路。近期，戰場形勢趨緊的一面有所上升。各方都應該保持冷靜克制，避免採取可能進一步激化矛盾、升級對抗的行動，為危機的政治解決積累有利條件。國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方盡快打開政治解決危機的大門。中方鼓勵歐安組織發揮自身優勢，為支持俄烏重啟談判創造必要環境和條件。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，繼續為儘快停火止戰、恢復和平作出自己的努力。

複雜問題沒有簡單解決辦法。烏克蘭危機是歐洲長期積累的安全矛盾的總爆發。危機的最終解決，只能建立在實現合作安全、共同安全、可持續安全的基礎上。希望各方深刻反思，共同努力，通過對話協商，一道尋求歐洲長治久安之策。

耿爽表示，會議中不少成員提到亞美尼亞與亞塞拜然之間的爭議問題，中方在這一問題上的立場沒有改變。始終主張亞美尼亞和亞塞拜然根據憲章宗旨和原則，通過對話談判，以外交手段和平解決兩國之間存在的問題，共同維護地區和平穩定。