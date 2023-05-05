各種不同主題的繪本，受到大人小孩的喜愛。（曹婷婷攝）

「以愛為核心，書寫對動物的愛、對家人的愛，對土地的愛，希望社會更和諧溫馨！」60歲鄭博真教書40年，前20年教小學生閱讀寫作，40歲取得博士學位後，改為教大學生，有感於繪本是幼兒最早接觸讀物，進而投入繪本創作，更連續4年把繪本送進偏鄉，還計畫退休後成立故事屋，與更多人分享閱讀的美好。

時下多數人的日常都沉浸在3C電子產品之中，閱讀、書寫的機會漸漸變少，而繪本，被視為是最容易貼近各年齡層、也是啟蒙孩子愛上閱讀的媒介。

鄭博真談起繪本創作，眼神散發光芒。原來，他創作繪本起點，即源於2019年帶學生走進社區關懷據點，看到6、70歲老人騎機車送餐給8、90歲老人，「老人照顧老人」，讓他心有所感，創作第一本繪本《送餐阿嬤》；接著，媒合幼兒園孩子去養護機構陪長輩老幼共學，又觸動他完成《我的阿公阿嬤同學》。

從一開始將所見所聞創作成繪本，到意識台灣原創繪本太少，為傳承給下一代屬於台灣的東西，他於是鑽研台灣蔬果、性別平等、鯨豚救援、地震搜救犬等議題，陸續出版台灣水果有學問系列繪本、《回家吧！小虎鯨安安》、《不愛穿裙子的美莉》，《我的媽媽是公車司機》等作品。

除了用繪本與大眾對話，他還固定每年捐繪本給偏鄉學校和社福機構，時間允許也會在贈書同時，親自到當地說故事給孩子們聽，希望孩子透過淺顯易懂的文字，喜歡上閱讀，進而感受字裡行間的愛與溫暖，成為更有溫度的人。

他說，自己從小在書堆中長大，但不是每個孩子都能在這樣的環境下成長，他也確信，兒時經驗能影響人的一生，希望能讓更多孩子從閱讀吸收學習各種知識，將其內化成養分，傳遞良善的能量，而他也會一直寫下去，為這塊土地留下更多繪本。