中國媒體極目新聞4日報導，江蘇泰州高港區永安洲鎮一處十字路口昨天清晨發生重大交通事故，約莫3輛貨櫃車車頭對撞後起火，有人當場死亡。

報導說，據上傳推特等社群網站的影音，事故發生的路段一輛載著綠色貨櫃的貨櫃車停在路中央，不遠處3輛貨櫃車因車頭相撞而直竄猛烈濃煙與火勢。

肇事的3輛貨櫃車車頭被大火吞噬，左邊車更燒至只剩車架，毀損的汽車零件散落一地。

目擊者說，這起重大交通意外發生在當天清晨5、6時。

泰州市120調度中心工作人員告訴極目新聞，事發後派救護車前往現場，但由於有人當場喪命，救護車最後空車返回。

泰州市殯儀館工作人員證實，因這起事故而喪生的死者遺體已送至殯儀館。警方尚未通報確切傷亡數據。

由於事發當下並非交通尖峰肇事路段幾無人車，而3輛貨櫃車卻是在紅綠燈口撞成一堆，是否因駕駛闖紅燈或其他原因而釀成不幸，仍有待當地相關單位調查釐清。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120505