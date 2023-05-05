隨著2024總統、立委選戰越來越近，自稱是國民黨啦啦隊的前高雄市長韓國瑜最近忙助選。昨（4）日他為前台北市議員羅智強站台時，拋出「皮帶說」；今天則在臉書談到，總統要做到的三件事，並盼中華民國越來越好，都引起不少討論。

韓國瑜昨指，台灣處在最敏感的情況，「就像我褲子上的皮帶一樣，皮帶環是最關鍵的，小小的一個，它就是台灣，大國在第一島鏈、第二島鏈、第三島鏈，糾葛得一蹋糊塗，台灣都是在最關鍵的時刻」。

另外對於中華民國的總統，韓國瑜今也在臉書發文，闡述自己的看法，稱只需做好三件事，一是確立國家發展總目標、二是如何組織人才達到這個總目標、以及最重要的，以身作則、清廉地把事做好。韓國瑜強調，唯有做到這3件事，才能讓老百姓安居樂業，才能讓國父的革命真正達到成功。

韓國瑜還提到，每當到了選舉，台灣的政治環境總是陷入紛紛擾擾、令人百感交集，政治本來是很簡單的一件事，民意代表拿了選票、一心一意為民服務，我們的先聖先賢所追求的，是民主自由、是清明的政治，可如今台灣的民主卻無法讓華人覺得驕傲。他僅能期盼摯愛的中華民國越來越好、早日達到世界大同！