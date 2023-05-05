大黑眉錦蛇卡在鐵捲門孔洞，不斷掙扎，把自已弄傷了，令人不忍睹卒。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市彌陀路一處民宅，今天上午發現有大蛇受困在鐵捲門上，卡在透氣孔洞，動彈不得，屋主驚嚇，消防隊員用破壞器材助蛇脫困，蛇上半身受傷，短暫安置後已放生，嘉義大學生物資源系主任許富雄表示，爬蟲類動物復原能力強，若還有不錯行動，適合野放回大自然。

這條黑眉大錦蛇約2公尺長，蛇身也豐腴，今天上午7點多屋主打119報案後，因民間捕蜂抓蛇隊尚未上班，嘉義市消防局蘭潭分隊派遣消防員林訓平、魏琨庭1車2人前往處理。

大錦蛇卡在民宅的鐵捲門上下2處通風孔洞，捲曲掙扎急欲脫困，卻動彈不得，可能不斷掙扎反而讓蛇身前半段被孔洞割傷約7、8公分傷口，令人十分不忍睹卒。

由於蛇受傷掙扎卡住無法脫困，因而分隊再派員吳旭修攜帶電動破壞器材前往，將2處孔洞撐開後協助錦蛇脫困，消防員將大錦蛇帶回隊部安置約2小時後再放生。

許富雄表示，包括爬蟲類的野生動物，自癒復原能力強，只要傷勢不致嚴重到內臟外露、或非傷危及性命的重要部位，不致影響行動力，適合野放回歸大自然。