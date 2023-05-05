全球經濟不景氣，部分企業選擇縮編降低成本壓力，有網友感嘆，在外商真的要有天天是最後一天的打算，公司無差別資遣，就算去年考績好也慘「中彈」，話題引起網友們熱烈討論，釣出內行人表示，外商狠歸狠，至少有把員工當人看，該給的不會少甚至多更多，但台商只會把員工逼到自己離職，公司不用付任何錢。

該名網友在PTT論壇 Tech_Job版發文提到，最近不景氣，公司開始組織重整，看到了名單發現，外商在人事精簡，根本無差別是資遣。就算工作表現突出，去年考績分紅都拿得不錯，也有可能隨時走人。

原Po感嘆，「在外商，真的要有天天都是最後一天的打算」文章吸引網友們留言，許多人表示，「狠歸狠，但可以領到大禮包，很爽」、「至少底薪高，資遣費照勞基法都比台商好」、「至少很誠實地說要縮編，又不會少給」、「當作離職又領一筆錢，轉個念，其實不差」、「裁員跟考績沒關係，一定先找成本高的先下手。」

有趣的是，網友也想到台商的做法，笑虧台商只會把人逼到自己離職，不用多付資遣費，「台商是給你事情再給你事情，你還不走再給你，等這個人走掉就下一位接炸彈，搞到整個組都走掉」、「外商資遣該給的都有，台商逼著放無薪假有比較好？」、「台商老闆連資遣費都不給，逼你自己走。」

此外，有人建議「打工仔」當員工應該都要有天天是最後一天的想法，才能維持競爭力，「打工仔永遠只是傭兵，不會是家臣」、「不管是不是外商，打工仔都必須有這樣認知」、「我覺得打工仔都要有這種覺悟。」