缺電問題持續，新北市長侯友宜今被問到核四重啟、非核家園問題，他強調沒有核安沒有核電，提到目前中央2025非核家園與綠電要達到2成，他直言「做不到」，他更指「理想很豐滿、現實很骨感 」，中央必須拿出魄力做好能源配比，民眾關心的是會不會缺電。

無黨籍新北市議員蘇泓欽今日總質詢，詢問侯友宜對核四重啟與非核家園看法。

侯友宜表示，他的立場非常清楚，沒有核安沒有核電，核四重啟、不重啟不是任何一個人說的算，必須經過國內外安全詳細評估檢測，再來討論這個方向，他認為核安要擺在最前面，做任何決定都要聽從專業，評估能源問題與民意問題，這是不是那麼容易的一件事。

蘇泓欽指出核四重啟關鍵在核廢料處理，新北市長侯友宜說，現階段中央是採室外乾式貯存，但他擔任新北核安委員會主委11年多，專家學者都認為應該採室內貯存，前行政院長林全也都要往這個方向推，奇怪怎麼變室外乾式貯存， 「我沒那麼專業，但我相信專業」，尊重專家學者對核安的看法，台灣也有原能會，安全才是最重要的，相對可以比較安全，就該採取更高標準。

蘇泓欽追問侯對發展核電的態度，侯友宜強調，能源配比有一定的方式，中央要把能源配比做出來，沒有做出來，沒有穩定電力供應，現在講非核家園、2025綠能達兩成，這個理想聽了很多年，他覺得2025做不到。

「理想很豐滿，現實很骨感」，侯友宜認為目前離理想有一段距離，當年政府經濟起飛過程，核電扮演重點角色，1983年核電佔比39，到最高峰曾達到50％，現在因非核家園核電不到一成。

侯友宜說， 民眾只希望不缺電，隨時可以用電，基載電力穩定，才有現在電子產業與經濟蓬勃發展，核電中後期扮演經濟轉型非常關鍵角色，大家對核電有不同想法他給予尊重，政府要拿出魄力把能源配比做好調整。