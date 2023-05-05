食物開封後要盡早吃完，家醫科醫師李思賢指出，食物保存不良可能產生「黃麴毒素」，就算加熱也處理不掉，吃下肚會導致肝細胞損傷，甚至肝癌。

李思賢在臉書發文指出，黃麴毒素是一種高毒性的物質，由特定黴菌（黃麴黴或寄生麴黴）產生，常常出現在生活中。黃麴毒素主要分成4種亞型，B1、B2、G1、G2；最常見的是B1黃麴毒素，具有非常高的肝毒性，會導致肝細胞損傷，甚至肝癌。

食物保存不良就容易產生黃麴毒素，像是花生、玉米、大豆、堅果、香料、五穀雜糧，甚至咖啡豆都可能有黃麴毒素。

李思賢指出，黃麴黴喜歡溫暖潮濕，台灣的環境尤其適合，所以保存食物務必注意通風以及時間；黃麴毒素不是加熱就沒事，它耐熱可達260至280度，一般烹飪是很難處理掉的。

李思賢提醒，長期飲酒、服用血脂藥或止痛藥、長期食用花生及B肝、C肝帶原者較容易被黃麴毒素影響；想要避免黃麴毒素應選擇新鮮食材，開封後的食材要以密封罐保存，也要避免食用過期的食物。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！