曾為知名主持人吳宗憲旗下「憲憲家族」成員的藝人洪誠陽，當時在台灣發展可謂是主持、演戲雙棲，早期在台灣從事演藝工作的他，在演藝工作的發展，可說是貴人不斷，從參與比賽被綜藝天王吳宗憲收為徒弟，開啟他的主持生涯，而在戲劇演出之路上更是獲得了知名演員張晨光的指導，演出大小戲劇不斷。他除了藝人的身份，更是在2015年隻身前往上海創辦了教育機構，開啟了他的創業夢想。

至於為何選擇上海當作自己創業夢想起點的主要原因，洪誠陽則表示，主要是受到家中長輩影響，早期爺爺及父親從上海飄洋過海到台灣，自小則勉勵其有朝一日能回上海發展，而選擇了以教育機構，當作創業的起點，自身也是經過一番的摸索後，才確立未來發展的方向。而早期在台灣事業發展順利的他，則是在上海創業的過程中遇到了不少問題，首先最讓他有所感的則是有很多隱性成本是無法掌握的，因大陸幅遠遼闊，不論是交通、還是溝通上面的成本，相較於台灣來說則是有相當大的差距，於是他調整了自身的策略，以謀定而後動作為執行的方法，先確認好自身相關的需求，並藉以創業的熱誠及努力打動目標的合作夥伴，促使事業發展成長。

洪誠陽認為創業要讓自己跳脫舒適圈，突破自己才能有所成就。（圖/旺北林洛安攝）

而他認為創業第二關鍵則是契機，而所謂的機會是靠自己爭取的，主動出擊是他創業的不二法門，他認為創業過程中最該感謝的貴人就是無所畏懼的自己，他認為創業初期，最可靠且二十四小時都能幫助的人，只有自己，也立下自己創業的座右銘「山窮水盡疑無路，放下執念無拘束」。若想要有所成就，自身必需要跳脫舒適圈。

而對於有意向想前往發展的台灣青年，洪誠陽則表示，一定先將自身準備好，並記住「熬、泡、磨、練」四字訣，他認為，好的湯是熬出來的，好的茶是泡出來的，好的豆漿是磨出來的，好的功夫則是練出來的。並且記住台灣人的水牛精神，以及蝴蝶精神，秉持台灣人的特質與特性，腳踏實地努力，抓準機會綻放自己，最終定能夠找到屬於自己的一片夢想新天地。