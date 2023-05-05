警政署將擴大招募民防、義警支援軍事勤務任務，警界出身的新北市長侯友宜今天表示，軍人和警察在法律位階、角色功能完全不一樣，既然角色不一樣，政府有責任把國防政策說清楚，包括在招募過程中，民防義警在支援軍事的工作到底要扮演哪種角色，要很清楚說明白。

警政署下指令擴大招募18歲到40歲的民防、義警人員，任務包括協助支援軍事勤務任務。