一名15歲少女小美2022年9月上網結識李姓網友後交往，2人隔一個月在少女住處發生性關係，未料小美又在10月認識一名19歲周姓水電工，不久後又帶周男回家發生關係，卻因為凌晨時「房內傳出聲響」遭爸爸父親發現報警；檢警偵查起訴，周男今年3月時被判有期徒刑4個月，李男日前由嘉義地方法院判處有期徒刑5個月。

根據判決書，李男坦承與少女是男女朋友，且兩人合意性交，並提出少女手機暱稱他「老公公」的對話記錄等證據，但法官認為，李男明知少女未滿16歲，智識及決斷能力未成熟，雖然是男女朋友，但應尊重少女身心發展，事後因未達成和解，遭判有期徒刑5月。

但離譜的是，少女在與李男交往同時，又與在網路上認識19歲的水電工學徒阿勇，雙方於當年10月某日，相約在小美住處附近碰面，隨後進入小美房間內發生性關係。

但小美的父親凌晨時，發現女兒房間內傳出異樣聲響，於是前往女兒房間查看，竟發現阿勇在房內，氣得當場報警，並對阿勇提告性侵。

但阿勇犯後坦承之態度良好，但尚未與小美及父親達成和解，且阿勇目前擔任水電學徒、跟父親在工地工作，判處4個月有期徒刑。