2020總統大選拿下817萬票的總統蔡英文任期進入最後一年，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，從去年九合一地方大選民進黨慘敗後，蔡除了在去年底開國安會議決定兵役延長一年，以及今年4月會見美國聯邦衆議院議長麥卡錫外，平常在做什麼已非關注焦點。游盈隆強調，當總統主要時間在處理日常公務，逐漸減少和人民互動時，某個程度或意義上形成「副總統化」，是前所未見的憲政異象。

游盈隆今(5)日在臉書指出，行政院長陳建仁接閣揆已三個月，與前任蘇內閣比起來安靜許多，感覺還沒有任何一項重大政策或改革是源自於陳內閣，「全民普發六千元」也是蘇內閣研擬推動制定的政策，陳內閣嚴格來講只是沾光。

游盈隆認為，安靜無聲的內閣不是好現象，表示內閣沒讓人民看到作為，若施政沒主軸，政治議程空空如也，沒有重大政策推動，會失去議程設定的功能，也失去主場優勢。游盈隆直言，長期下來，政府弱勢將成人民刻板印象，在總統大選年勢必不利同黨總統侯選人。

游盈隆直言，還看不出陳建仁的代表作會是什麼，是否會一路平庸到明年，令人好奇。游盈隆也認為，陳建仁在行政院的表現，相當程度上應和蔡總統態度有關。

游盈隆進一步解釋，從去年九合一地方大選慘敗後，蔡英文除了在12月開國安會議決定兵役延長一年，以及今年三月底出訪，4月會見美國聯邦衆議院議長麥卡錫外，平常在做什麼已非媒體焦點，國人不清楚也慢慢不那麼關注。游盈隆認為，當總統主要時間在處理日常公務，接見重要或不重要外賓，逐漸減少和人民互動時，就是副總統的日常，某個程度或意義上形成「副總統化」，游盈隆強調，這是前所未見的憲政異象。

游盈隆認為，蔡總統任期還有一年，做為國家最高領導人，國家主權的化身，憲政體制的中心，政府的舵手，國家機器的引擎，位高權重，忠實履行憲政上的角色與責任，她責無旁貸。現實中，未來一年蔡想扮演何種政治角色、會扮演何種政治角色，牽動陳建仁內閣的動向和表現。