台南市永康區3日發生的丁姓男子墜樓身亡案，警方逮捕涉嫌脅迫、凌虐丁男的4男2女到案後，因6人堅不吐實，辯稱「死者自己跳下去」，警方依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將6人移送檢方複訊後，台南地檢署今天將主嫌曾男、劉男聲請羈押禁見，另3人諭知3至5萬元交保，何姓少年移送台南地方法院少年法庭審理。

檢方表示，被告曾男及被告劉男涉犯刑法私行拘禁因而致人於死罪嫌，犯嫌重大、且有事實足認渠等有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人或共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。至於被告陳女3萬元交保、被告高男3萬元交保、被告方女5萬元交保。

在超商任職的死者丁男，前天中午在永康區一處大樓13樓墜樓身亡後，因腰部有槍傷，警方朝他殺偵辦，當晚即陸續逮捕21歲曾男等4男2女到案。

警方查出，丁男生前積欠不少債務，在超商任職期間遭陳姓女店長懷疑手腳不乾淨，藉職務之便侵占店內財物，遭店長等人教訓報復。

據了解，21歲曾姓主嫌與未成年的17歲何男、27歲方姓超商女店員、方女的28歲劉姓男友、提供犯案機車的車主21歲高姓男子，涉嫌在3日凌晨共同將丁男關在超商倉庫，限制丁男自由並輪流凌虐。丁男被關達12小時，期間遭6人以水管狂打手掌、腳掌，打到都發黑。

丁男為雲林台西人，因躲債離家1年多，寄住在永康的姑姑住處，在超商工作不到1年。丁母告訴警方，2日晚間接獲超商店長陳女來電要求「匯款才放人」，3日上午匯20萬元給店長，沒想到2小時之後就接獲兒子在住處墜樓身亡。