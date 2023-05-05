高雄50歲黃姓男子3日晚間大喇喇地在馬路上邊騎車邊抽菸，還沒戴安全帽及兩段式左轉，完全把馬路當作自己家，員警見黃男囂張行徑將他攔下，沒想到一靠近就聞到濃濃酒味，於是給黃男實施酒測，整個過程黃男沒有多做解釋，只有狂跳針說「謝謝」，讓警相當無奈。黃男酒測值達0.71，警依規定針對黃男3項交通違規舉發，並依公共危險罪送辦。

黃男3日晚間與朋友酒過三巡後，大喇喇地騎著機車在馬路上奔馳，但黃男卻未戴安全帽又騎車抽菸，還未依兩段式左轉，讓警將他攔下時直言「先生！你3項違規耶！」黃男似乎已被酒精浸泡到茫了，只是平淡點頭而已。

黃男身上濃濃的酒味也被員警聞到，黃男坦承喝酒騎車，但從要實施酒精感知開始，黃男就不停對著員警道謝，當一個有禮貌的醉漢，最後黃男酒測值達0.71，依公共危險罪送辦，警方也針對黃男交通違規部分，包括騎車未依兩段式左轉處罰600、未戴安全帽處罰500、吸食香菸處罰600元製單舉發。

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