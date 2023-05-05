八方雲集2023年首季合併營收17.26億元，季減2.51％、年增達10.8％，創同期新高、歷史第三高。不過，毛利率下滑至35.54％新低，營業利益1.65億元，季減達24.52％、年減6.21％，為近1年半低點，使營益率同步「雙降」至9.61％的歷年次低。

由於國際原物料飆漲帶動飼料價格上漲，加上仔豬流行性下痢死亡數增加，全球豬源供需失衡造成豬價、雞價等持續上漲，八方雲集先前參與閉門法說時坦言，台灣2月調漲部分產品價格未完全反應原物料漲幅，但暫無進一步調漲計畫，將以嚴控費用支出因應。

投顧法人指出，豬價占八方雲集台灣營業成本達44％，豬價上漲預期影響八方雲集台灣毛利率3～5個百分點，致使整體毛利率承壓，影響恐持續至第三季。不過，隨著清明連假後豬肉價格開始出現緩跌跡象，預期受影響程度可望逐步減輕。

截至3月底，八方雲集台灣4品牌共1251家門市，包括1001家八方雲集、197家梁社漢排骨、29家芳珍蔬食、24家丹堤咖啡。香港3品牌共72家門市，包括56家八方雲集、11家百芳池上便當、5家八方台式麵屋，美國則有2家八方雲集複合店。

展望後市，八方雲集今年在台灣聚焦「芳珍蔬食」展店、目標展至60家，「梁社漢排骨」加強營運管理以提升門市業績，「八方雲集」預期維持千家規模、完成所有門市改裝，並規畫淘汰績效後5％弱質門市，本季將推出新冷凍料理包產品，增添營收成長動能。

海外地區方面，香港3月新展1家「八方雲集」新門市，「百芳池上便當」目標新展5家，「梁社漢排骨」規畫進軍、上半年開出首店。美國則規畫每季開出2家直營店、合計新展8家，並投資強化冷鏈管理。