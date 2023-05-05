前JKF女郎賈瞳瞳遭陳姓男子控告詐騙400萬，獲不起訴後，在IG上批評陳男跟蹤，陳男再告賈瞳瞳涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查認為賈女確曾明確表達拒絕交往，還被陳男推倒毆打，賈女罪嫌不足，不起訴賈女。

2021年高雄陳男爆料，賈曈曈擔任直播主時，與他交往，先假意要跟他結婚，再分別以繳房租、償還經紀人金錢、解除工作合約等名義，騙他400多萬元，害他賣地籌錢，新北地檢署認定罪嫌不足，不起訴賈女。

事後賈女在IG上否認騙錢，反控陳為追求她，躲在她家門口好幾天，陳男不滿，另控賈妨害名譽。檢方調查時，賈女辯稱她沒有拿過陳男任何一毛錢，都是陳男抓直播點數給她，大約是280萬元到290萬元，雙方也見了3次面，但她拒絕交往，陳男無法接受。

北檢調查，陳男曾在2021年12月間，躲在賈女住處巷口，從後方勾住賈女脖子，並將她推倒在地毆打，另陳男也曾用高爾夫球桿砸毀賈女住處窗戶和大門玻璃，新北檢已分依傷害、毀損罪起訴陳男。因此檢方認為，賈在IG上發文內容尚屬有據，罪嫌不足，不起訴賈女。