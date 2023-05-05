許多人跟團出國最怕遇到「被迫購物」，而且沒買到一定金額還無法離開，這種強迫推銷的方式讓人為之詬病，美女主播劉芯彤透露多年前去香港旅遊時，遇到類似狀況，最後一行人花了十多萬台幣才得以「脫困」，結束這場驚魂記。

劉芯彤表示許多人出國跟團，都有被關在「小房間」的經驗，必須在時間內消費達到某額度，才能夠安然離開，慶幸的多是有清楚標出價格，都還能公開殺價，價格更要雙方點頭才會執行，這讓她回想起某年去香港旅遊時，就沒有這麼幸運，當時跟到一位姿態高高在上的女導遊，詢問旅程問題都是愛答不答，言談中明顯感受到她並非發自內心願意服務。

劉芯彤表示某天行程是採購中藥材，當時全團20多人擠在小藥材行，眼看眾人興致缺缺，藥行鐵門竟被默默關上，女導遊更撂下狠話：「沒有買就不會開門」，她表示母親因此買了一萬多台幣，沒想到藥行小姐將藥材磨成粉後，改口要收十倍價格，接著強調：「剛剛我說的是100公克的價格，這一包是一公斤」，未料導遊不僅未緩頰，反倒補刀：「藥材都磨了不能退貨，妳們湊一湊錢吧！換算下來才10幾萬台幣，身上有吧」。

由於身處外鄉人生地不熟，劉芯彤表示母親和阿姨湊出10多萬元，硬著頭皮把藥材買回去，如今再次回想起此事，劉芯彤除了強調自己是此事件最終受害者，更表示母親此後沒有再踏足香港一步，無奈表示：「我想她這個怨念很深」。