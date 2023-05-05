明天6日是24節氣中的立夏，命理師邱彥龍分享立夏當天財運將會逐漸好轉的前3名生肖，依序是生肖屬牛、龍、兔，其中第1名的生肖牛事業雖然會有些許忙碌，但只要努力踏實就能快速累積財富。另外也要慎防詐騙以免錢財流失。

▍第3名：生肖兔

生肖兔在立夏這段時間，容易被突如其來的事情影響，特別是錢財方面容易因為職場小人捅刀，而造成做事綁手綁腳不斷出錯賠錢，但這也不是壞事，可透過積極努力來彌補，並且相信自己第六感，就能獲得財神爺眷顧。

▍第2名：生肖龍

生肖龍在立夏在這段時間花費將會變多，特別是交際應酬費用和家庭生活方面，需開源節流以免錢財流失。另外近期不可貿然投資，否則容易遇到斷頭事業，使小人趁虛而入失去賺錢管道。

▍第1名：生肖牛

生肖牛在立夏這段時間事業雖然會有些許忙碌，但只要努力踏實並保持心情愉悅，就能快速累積財富。另外近期需慎防詐騙，且多加留意不明來電，就能逢凶化吉。