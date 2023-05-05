明星夫妻檔孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，曾把交往4年的女友帶去見父母，狄鶯不僅感到滿意，還甜喊女方為「媳婦」、「寶貝」；想不到近日驚傳孫安佐恢復單身，女方認「我現在自己過得很好」，狄鶯沒過問兒子的情事，僅在今（5日）發表心靈雞湯文開導眾人。

孫安佐分手後保持噤聲，沒有更新社群平台，反觀前女友開放網友提問，被問到感情狀態，她表示：「想好好休息一段時間，現在愛貓愛自己」、「我太難搞了，還是自己一個比較好，不會影響任何人心情與選擇。」承認恢復單身。

聽聞兒子情變，狄鶯表示不清楚，僅獻上祝福。今（5日）上午她在臉書PO與孫鵬到日本觀光的照片，鶼鰈情深的感情令人稱羨；同時，狄鶯有感而發PO心靈雞湯文，寫道：「據說人悲傷的極限是5天，當你決定不再在乎的時候，生活就好起來了，做好你自己，該吃吃，該睡睡，愛誰誰。」她建議人們不要老沉浸在回憶，一切變好之前，總要經歷一些不愉快，所以要耐心地等待好運回歸。

狄鶯接著開導眾人：「錯了就錯了，不要找藉口；過了就過了，不要去後悔；愛了就愛了，不要去猜疑；散了就散了，不要去詆毀。放下，不一定最難過，糾結，肯定最難受。」她鼓勵人們攢夠失望就離開，把心思放在值得的人身上，多把時間留給自己。