好市多3日主動召回部分科克蘭冷凍藍莓。（圖取自好市多官網）

國內近期爆發苺果類產品食安風波，好市多科克蘭冷凍綜合莓、藍莓相繼檢出A肝病毒，繼食藥署上周要求下架回收綜合莓後，好市多又在3日主動召回部分已售出的藍莓，引發消費者擔憂。食藥署表示，已在4月30日針對好市多不同國別的科克蘭、非科克蘭品牌的美國累產品進行擴大抽驗，檢驗需耗時約12天，結果將在5月中旬出爐。

好市多公司4月11日報驗一批美國冷凍藍莓，經衛生單位查驗，於5月1日晚間檢出A肝陽性，該批產品也退運、銷毀。不過，經回溯發現，與該批產品同效期、同產地的冷凍藍莓曾在3月國際警訊發佈前輸台，流入市面，好市多也在3日主動召回，其效期分別是2024.02.24、 2024.02.25。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，在綜合莓事件發生後，食藥署已針對好市多公司不同國別輸入的科克蘭、非科克蘭冷凍莓果類產品進行擴大抽菸，目前仍在檢驗中。由於檢驗時間約需12天左右，預計會在5月中旬公布結果。

再過幾天就是母親節，購買蛋糕共享是國人慶祝此一節日的重要儀式之一，食藥署昨晚也發布新聞稿指母親節蛋糕安全美味，政府對進口莓果等相關食品已積極把關，也請民眾安心踴躍購買母親節蛋糕。